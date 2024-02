Calcio Eccellenza. Il Cava Ronco esonera Biserni

Roberto Biserni non è più l’allenatore del Cava Ronco. Come un fulmine a ciel sereno, il club biancorosso ha annunciato ieri, tramite uno stringatissimo comunicato, "l’esonero con effetto immediato" del 44enne tecnico meldolese. Fatale la sconfitta, la terza negli ultimi quattro turni di campionato, incassata domenica ad opera del Medicina Fossatone, corsaro (0-2) all’Antistadio 1.

Giunto nel maggio 2023 dal Fratta Terme per raccogliere il testimone di Simone Muccioli alla guida dei forlivesi, al loro quinto campionato consecutivo in Eccellenza, Biserni (foto sopra a sinistra) lascia il Cava Ronco all’ottavo posto (a -8 dalla zona playoff e a +9 su quella playout) con 31 punti, frutto di 9 vittorie e 4 pareggi a fronte di 9 ko. Al momento la società del presidente Alpi non ha reso noto il nome del sostituto, che dovrebbe comunque uscire da una rosa ristretta di nomi. Casting aperto, valutazioni in corso. Di certo domenica a Massa Lombarda contro i padroni di casa, a -3 e guidati dal forlivese Marco Scozzoli, sulla panchina biancorossa siederà (ad interim) Daniele Mordini (foto sotto), già collaboratore tecnico di Biserni nonchè responsabile del settore giovanile.

m. lo.