Calcio Eccellenza. Il Mazzola ci crede. Asta, ‘spareggio’ con la Lastrigiana

Domani è il giorno del derby del Gino Manni di Colle Val d’Elsa tra i padroni di casa di mister Chini e il Mazzola di Stefano Argilli. Uno spartiacque sicuramente importante soprattutto per i padroni di casa che, a meno cinque proprio dai senesi, hanno l’occasione di accorciare ed avvicinarsi alla zona playoff la cui ultima piazza è al momento occupata proprio dal Mazzola. Cruciani e compagni sono in un discreto momento di forma, se non si considera il rovescio preso a Scandicci due settimane fa, e la vittoria contro la Rondinella, seppur di misura, è arrivata dopo una bella prova di squadra. Da valutare le condizioni di De Luca e Nassi che si erano infortunati a Scandicci e avevano poi saltato la gara contro la Rondinella Marzocco. Match dai punti in palio pesantissimi anche per l’altra senese, l’Asta Taverne che alle 14,30 di domani attende la Lastrigiana sul sintetico di Uopini. Entrambe le formazioni sono a quota 25 e al limite della zona playout quindi quello che andrà in scena domani sarà già una sorta di spareggio. Mister Bartoli dovrebbe ancora fare a meno del centrale difensivo Bianchi, che resta in forte dubbio, mentre è sicura l’assenza dello squalificato per somma di ammonizioni Ceccatelli e dell’infortunato Gabriele Mazza. In attacco col senegalese Dieme ci sarà il bomber Doka, tornato al gol domenica a Borgo San Lorenzo. Infine la Sinalunghese che domani osserva il turno di riposo con un po’ di amaro in bocca per gli ultimi due risultati. Dopo il ko contro la Lastrigiana la formazione di mister Pezzatini non è andata oltre al pareggio in casa del Firenze Ovest, penultima del girone e a -5 dai playout. La speranza è che la domenica di stop serva a recuperare per la ripresa (tra otto giorni contro il Terranuova) il bomber Bucaletti, assente dal derby contro il Siena per infortunio.