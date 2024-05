Calcio Eccellenza. Il Mazzola ha scelto. L’allenatore sarà. Marco Ghizzani

Sta costruendo il futuro, il Mazzola. Il club biancoceleste, dopo l’annuncio di Marco Manganiello come nuovo direttore sportivo, ha comunicato anche il nome del tecnico che prenderà il posto di Stefano Argilli sulla panchina della prima squadra: si tratta di Marco Ghizzani (nella foto). Un nome che da queste parti non ha certo bisogno di presentazioni: classe 1974, Ghizzani, da calciatore, ha indossato la maglia del Siena dal 1997 al 2000, contribuendo, proprio nella sua ultima stagione in bianconero, alla storica promozione della Robur in Serie B e alla conquista della Supercoppa di Serie C. Da allenatore ha guidato sia il Poggibonsi che la Colligiana. Nell’ultima stagione è stato il vice allenatore di Collacchioni al San Donato Tavarnelle. "A Marco, da parte di tutta la società e gli addetti ai lavori, un grandissimo in bocca al lupo per la nuova stagione", il messaggio del Mazzola.