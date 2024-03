Calcio Eccellenza. Il Mazzola si illude. La Castiglionese rimonta e trionfa

CASTIGLIONESE

3

MAZZOLA

1

CASTIGLIONESE: Ubirti, Cecci, Giorgi, Kameni (46’ Talladira), Menchetti, Menci, Viciani (89’ Meoni), Capogna, Borghesi (75’ Castaldo), Ricci (91’ Falomi), Minocci.

Panchina: Conti, Barboncini, Salvi, Bondi, Imparato. Allenatore Fani.

MAZZOLA: Florindi, Nassi (66’ Begnardi), Gianneschi (66’ Landozzi), De Luca, Fabbrini, Bonechi N. (84’ Simi), Cavallini (46’ Silvestri), Cruciani, Bartolini, Burato, Baroni.

Panchina: Cefariello, Bonechi L., Tozzi, Leonardi, Torricelli. Allenatore Argilli.

Arbitro Ercole di Latina (Poneti – Bagnolesi).

Reti: 28’ Bonechi N., 32’ Kameni, 50’ Ricci, 74’ Talladira.

Note – Ammoniti: Fani, Kameni, Burato, Fabbrini, Tozzi. Recupero: 0 e 4’.

CASTIGLION FIORENTINO – Il Mazzola cade a Castiglion Fiorentino, subendo la rimonta dei padroni di casa dopo l’iniziale vantaggio. Senesi avanti al 28’: scambio sulla destra tra Nassi e Baroni, il centravanti pesca Bonechi sul secondo palo, 0-1. La Castiglionese non si scompone e perviene al pareggio: la sponda aerea di Giorgi trova il solissimo Kameni a pochi metri dalla porta, per l’ex Chiantigiana è un gioco da ragazzi realizzare l’1-1. La ripresa si apre con la punizione dal limite realizzato da Ricci, 2-1. Al 74’ arriva il tris con Talladira. I biancocelesti accusano la terza rete e non si rendono più pericolosi.