Calcio Eccellenza. Il Muggiò deve cedere ma a tempo scaduto

Beffa a tempo scaduto per il Muggiò nel recupero di venerdì sera sul campo della Soresinese.

Quando tutto lasciava presagire che la gara finisse in parità e la squadra del presidente Pace si portasse a casa un prezioso punticino in chiave salvezza (ma la classifica resta “tranquilla“ per i gialloblù), al minuto 91 la squadra di casa segna il gol del 3-2 con un gran colpo di testa di Giavardi, sugli sviluppi di una punizione, su cui Tamma nulla ha potuto opporre. A passare in vantaggio nel primo tempo era stato il Muggiò con un gol di Di Cesare, immediato il pareggio della Soresinese grazie a Prandi. Che mette la freccia con Touete, ma Diana con una acrobazia delle sue segna il 2-2. Poi la doccia fredda a tempo scaduto. Nelle zone nobili della classifica resta terza solitaria la Leon, l’Altabrianza pareggia col Lemine e non la raggiunge.

Ro.San.