Calcio, ECCELLENZA. Il Tuttocuoio ci prova in tutti i modi. Ma alla fine è festa per il Ponte Buggianese

PONTE BUGGIANESE

1

TUTTOCUOIO

0

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Martinelli, Zocco, Belluomini, Chelini, Pievani, Giannini, Granucci, Nardi, Birindelli (34’ st Sabia). All. Gutili

TUTTOCUOIO: Carcani, Severi (32’ st Turini), Sorbo, Solari (18’ st Carrozza), Puleo, Viti (12’ st Princiotta), Remorini, Pratesi (24’ pt Chiti), Massaro, Centonze (25’ st Edu Mengue), Rossi. All. Tavano

Arbitro: Fioravanti di Firenze.

Marcatore: 6’ st Granucci

Ponte Buggianese - "Se non vinciamo dovrò dare un segnale forte: rivedere lo staff". Così aveva tuonato Paola Coia, presidente del Tuttocuoio, alla vigilia dell’anticipo della settima giornata di Eccellenza che la sua squadra ha giocato ieri a Ponte Buggianese. I neroverdi, secondi in classifica a -1 dalla capolista Perignano, non solo non hanno vinto, ma addirittura hanno perso (1-0), incappando nel secondo k.o. consecutivo. La posizione del tecnico Francesco Tavano sarebbe dunque in bilico e ci sarebbero un paio di nomi in pole per una eventuale sostituzione: Salvatore Campilongo e Davide Mezzanotti, già tecnico dei pontaegolesi al primo anno della gestione-Coia. Forse oggi la decisione. Ad onor del vero sul campo il Tuttocuoio non ha demeritato. I neroverdi nel primo tempo hanno avuto due chiare palle-gol, ma prima Remorini (15’) e poi Rossi (22’) si sono lasciati ipnotizzare da Rizzato, portiere di casa, che ha deviato entrambe le conclusioni con gli attaccanti a tu per tu. In avvio di ripresa è arrivato il gol che ha deciso l’incontro, nato da una respinta poco fuori area della difesa del Tuttocuoio, con una palla che Granucci ha sparato di contro balzo nell’angolino. La squadra di Tavano ha avuto presto una reazione con il neo entrato Princiotta, ma la sua conclusione è finita sull’esterno del palo (16’), mentre nel finale è stata la traversa su deviazione di Massaro (40’) a negare ai neroverdi un pari anche meritato. Ma la vetta della classifica, stasera, molto probabilmente sarà più lontana.

s.l.