CALCIO ECCELLENZA. Il Tuttocuoio sceglie Firicano: "Bravo allenatore»

L’ha spuntata Aldo Firicano. E’ lui il nuovo allenatore del Tuttocuoio, capolista del girone A di Eccellenza, chiamato dalla presidente Paola Coia a rilevare Nicola Sena. Toccherò quindi al 57enne di Erice (ha compiuto gli anni martedì), ex difensore di Cagliari e Fiorentina in Serie A, e in panchina ormai da vent’anni, guidare la formazione di Ponte a Egola alla promozione in Serie D, difendendo i 4 punti di vantaggio a 5 turni dalla fine. Al momento del "sì" il neo allenatore dei neroverdi era nella sua casa in Sicilia e quindi la sua avventura a Ponte a Egola inizierà oggi (anche se qualche giocatore lo conosceva già) con la preparazione della trasferta a Massa, domenica. "Sappiamo di esserci affidati ad un allenatore bravo e di esperienza", dice Paola Coia, che è riuscita a convincere Firicano a cimentarsi per la prima volta nella sua lunga carriera in Eccellenza. Il tecnico infatti non era mai sceso oltre la Serie D, conosciuta nel primo anno della sua esperienza con la Sestese (2004-05), società con la quale aveva chiuso la carriera da allenatore, e nei tre campionati precedenti l’attuale. I primi due da subentrato, con il Prato nella stagione 2019-20 chiusa al quarto posto e con la Sangiovannese nel 2021-22, chiusa in dodicesima posizione, e quindi il torneo scorso 2022-23 è stato ancora alla guida della Sangiovannese, portata all’undicesimo posto. In mezzo, tanto professionismo in Serie C. E’ assai probabile che l’accordo con il Tuttocuoio preveda l’automatica riconferma in caso di conquista della Serie D.

s.l.