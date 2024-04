Calcio Eccellenza: in campo alle 20,30. Il Granamica rischia col Pietracuta

Archiviata la pausa dovuta al Torneo delle Regioni prima e alle festività pasquali poi, oggi è tempo di tornare in campo per il campionato di Eccellenza. Alle 20,30 andrà in scena l’ultimo turno infrasettimanale della stagione valevole come tredicesima giornata di ritorno. Nel girone B, continua ad appassionare il duello in vetta alla classifica tra Sasso Marconi e Granamica. La capolista guidata da Fabio Malaguti ha già battuto 2-0 il Reno nell’anticipo del 22 marzo, con il team di Minerbio che, ora staccato di cinque punti, è praticamente obbligato ad aggiudicarsi la sfida interna di questa sera contro il Pietracuta per rimanere in scia. Il Castenaso di Sergio Fancelli ospiterà il Sanpaimola (in questo caso il fischio d’inizio è alle 18) mentre l’ormai retrocesso Bentivoglio di Marco Gelli e il Medicina Fossatone di Lorenzo Mezzetti si affronteranno nel derby.

Nel gruppo A, lo Zola Predosa va alla ricerca di punti salvezza nella sfida interna contro la Brescello Piccardo mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti è atteso dal delicatissimo scontro diretto in programma sul campo dei modenesi de La Pieve Nonantola.