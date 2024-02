Calcio Eccellenza. La Base è salva, il Meda sprofonda

"Abbiamo festeggiato perché raggiungendo 39 punti siamo praticamente salvi.

E dopo un derby molto sentito qui a Seveso è ancora più bello. Chi avrebbe mai detto a inizio stagione che ci saremmo salvati con 10 turni di anticipo?".

È raggiante Marco Varaldi dopo il 3-0 con cui la sua Base ha battuto il Meda grazie alle reti nel primo tempo di Cannizzaro dal dischetto e nella ripresa di Medici e Galimberti coi bianconeri, sempre più in crisi, che hanno chiuso la gara in dieci per il rosso a Bianchi.

Evidenti le differenze in campo, stati di forma agli antipodi; per i sevesini è la quarta volta con tre reti a segno nel girone di ritorno.

E ora i playoff tornano a portata di mano. "Quando siamo arrivati a ridosso del quinto posto abbiamo sempre steccato. Magari ora che siamo più tranquilli, proviamo a fare uno step in più…" pone nuovi obiettivi Varaldi che prosegue un progetto iniziato lo scorso anno in Promozione con la vittoria dei playoff.

"È un grandissimo successo per la società" chiude il mister grato per una vittoria che toglie ogni preoccupazione e apre nuovi scenari.

Ro.San.