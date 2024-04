CALCIO ECCELLENZA. La Base recupera contro il Casteggio

I recuperi (o gli anticipi) di Eccellenza e Promozione non finiscono mai. Calendario sempre più “spezzatino” che prevede un’altra puntata mercoledì. Nel girone A di Eccellenza si mette in pari la Base che stasera alle 20.30 all’Altopiano riceve il Casteggio. In Promozione l’AC Lissone cerca i punti tranquillità contro la pericolante Costamasnaga; si gioca a Sovico alle 20.30. A Biassono in via Parco invece è in programma Grentarcadia-Colicoderviese.

Ro.San.