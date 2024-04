Calcio eccellenza La Base vince e può sperare

La Base si aggiudica il recupero di mercoledì sera contro il Casteggio e tiene ancora vivo il sogno playoff anche se la concorrenza per il quinto posto del girone B di Eccellenza è ampia e spietata. Ma l’undici sevesino c’è e può dire la sua anche nei cinque turni che mancano. Lo stato di forma ancora elevato della squadra di Marco Varaldi è dimostrato proprio dalla vittoria contro i pavesi (che in classifica ora hanno appena un paio di punti in più rispetto ai brianzoli) dopo un match molto combattuto e chiusosi 3-2. Partenza subito sprint per i sevesini a cui sono sufficienti 60 secondi per sbloccare il punteggio grazie a Gomez. Cavalieri (poi autore di una doppietta) porta i suoi sul 2-0, prima del riposo accorcia le distanze Buscaglia che andrà a segno anche nella ripresa e che fisserà il definitivo risultato.

Ro.San.