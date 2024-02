Calcio Eccellenza. La corazzata Cuoiopelli fa visita alla Zenith

Rialzare la testa per puntare ai play off nel girone A di Eccellenza. Con questo obiettivo la Zenith Prato si prepara ad ospitare, oggi alle 14.30, la corazzata Cuoiopelli, seconda in classifica con 39 punti, ma reduce dal brutto scivolone interno di domenica scorsa contro il Camaiore. Anche i bluamaranto, però, devono rifarsi dopo la sconfitta incassata con la Pro Livorno Sorgenti e per provarci avranno tutto l’organico al completo, fra le mura amiche del "Chiavacci". "Non sarà una partita semplice. Affrontiamo una squadra molto forte e attrezzata, che ha recuperato pedine molto importanti nel reparto difensivo – commenta Simone Settesoldi, allenatore Zenith Prato –. Mi aspetto una prestazione importante da parte dei miei ragazzi per non uscire dalla zona play off. La miglior Zenith Prato ha già dimostrato di potersela giocare con tutti. E’ chiaro che per fare risultato servirà il massimo dell’impegno da parte degli undici titolari e di tutti i ragazzi della panchina, che potrebbero essere fondamentali a partita in corso". Unico che difficilmente potrà scendere in campo sarà il difensore Bangi, per il resto, tolto qualche acciacco, tutti abili e arruolati nelle fila pratesi.

L.M.