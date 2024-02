Calcio Eccellenza. "La Forza e Coraggio lotterrà fino alla fine»

"Una partita dura, spigolosa e giocata a ritmi molto alti, le squadre hanno cercato di vincerla ma alla fine è venuto fuori un pareggio che rispecchia l’equilibrio visto in campo. Siamo al terzo risultato utile consecutivo, come non era mai accaduta in campionato, questo è un dato che testimonia la grande crescita del gruppo sotto tutti i punti di vista. La nostra situazione è difficile ma c’è lo spirito giusto per giocarsi la salvezza fino in fondo". Con queste parole Matteo Gassani fotografa la partita paregiata dalla Forza e Coraggio contro il Busalla al ‘Cimma’ di Pagliari. Un importante scontro diretto per la salvezza che vedeva di fronte le ultime due della classifica. Al vantaggio graziotto di Lorenzini, rispondono i genovesi che pareggiano nel finale. Il punto serve a poco ad entrambe le compagini che restano appaiate in coda e vedono aumentare il loro divario dalle altre contendenti. Ma da qui alla fine del campionato mancano ancora nove partite con tanti punti in palio e tutto può ancora succedere.

Le ‘furie rosse’ devono crederci e le ultime prestazioni fanno ben sperare. Infatti il team delle Grazie pur essendo ancora in formazione rimaneggiata ha infilato il terzo risultato utile consecutivo dimostrando di essere in salute, ma dovrà però cambiare marcia cominciando ad inanellare qualche vittoria per poter iniziare a recuperare qualche posizione. Il calendario certamente non aiuta in quanto domenica prossima nella ventiduesima giornata la Forza e Coraggio sarà chiamata ad affrontare in trasferta la capolista Imperia in una proibitiva partita che è un testa-coda del campionato. Ma nel calcio nulla è impossibile ed ogni risultato può accadere. La società rossa-bianca intanto sabato scorso, alla presenza del sindaco di Portovenere Francesca Sturlese e dell’assessore Franco Carassale graziotti doc entrambi, ha festeggiato nella sede sociale i 110 di vita raggiunti da pochi giorni, un traguardo che devve da stimolo a tutto l’ambiente delle Grazie per risalire la china.

Paolo Gaeta