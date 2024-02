Calcio Eccellenza. La Leon arresta sul più bello la rincorsa verso la vetta. Sconfitta a sorpresa contro il Lemine Almenno

La capolista Mapello pareggia col fanalino di coda Castelleone, anche il Sondrio non va oltre l’1-1 a Soncino, ma la Leon non ne approfitta, anzi perde malamente in casa col Lemine Almenno 2-0 e va a -4 dalla vetta. Passo falso inatteso per la squadra di Joelson che interrompe la striscia positiva sul più bello, dopo 7 risultati utili di fila. Trivellini e Rota puniscono gli orange raggiunti al secondo posto dai valtellinesi a quota 41. Sempre nel girone B si mettono male le cose per il Muggiò che perde lo scontro diretto con la Brianza Olginatese 3-1 e si fa risucchiare verso il basso. In questo momento la squadra allenata da Di Gioia è la prima squadra fuori dalla zona playout. Non si fanno male invece San Pellegrino e Vis Nova (0-0), con le Lucertole sempre penultime. Nel girone A non delude il big-match di Saronno. Dodicesimo risultato utile per l’Ardor Lazzate che in rimonta centra il 2-2 dopo il doppio vantaggio targato FBC firmato dalla doppietta a inizio ripresa di Pontiggia.

Il solito Giangaspero e Benedetti fissano il finale. Crolla nel secondo tempo a San Donato il Meda contro FC Milanese (3-0). Buon punto della Base a Sesto Calende, segna Cannizzaro.

Ro.San.