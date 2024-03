Calcio Eccellenza. La Leon vince ancora e adesso vede la vetta. E l’Ardor ne fa dodici

Domenica “movimentata“ in Eccellenza. Due i temi. La vetta a un passo della Leon e la dozzina di gol messa a segno dall’Ardor Lazzate ai giovanissimi dell’Accademia Vittuone, squadra già in “dismissione” da mesi e ampiamente retrocessa da tempo. I gialloblù, come si suol dire, non si fermano, spingono praticamente fino alla fine e ne fanno 12 di gol (a 1) e se non è un record per la categoria, poco ci manca. A segno con una doppietta Giangaspero, Pedrabissi, Deodato, Fogal e Benedetti, a cui si aggiungono le reti di Silla e Duchini. Ma quel che conta è che adesso l’Ardor è quarta, in piena corsa per i playoff. L’altra squadra del plotoncino da sei brianzole in piena corsa ma per vincere è, appunto, la Leon che ne fa tre al Castelleone nel quasi testacoda del girone B e grazie allo 0-0 del Mapello sul campo dell’Altabrianza va a -1 dalla vetta occupata dai bergamaschi e dal Sondrio, corsaro a Tribiano. Nel girone B si tira fuori dai guai il Muggiò a cui basta un’autorete per regolare il San Pellegrino mentre resta ultimissima la Vis Nova battuta in casa anche dal Lemine. Completano il quadro, nel girone A, il pareggio pirotecnico della Base (3 a 3 a Castano), ma soprattutto il successo del Meda contro la Solbiatese. Lanzarini il match-winner.

Ro.San.