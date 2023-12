Calcio Eccellenza. La Sinalunghese chiuderà il 2023 a Terranuova

Dopo la vittoria in rimonta sulla Baldaccio Bruni per la Sinalunghese il 2023 si chiuderà sabato a Terranuova Bracciolini. I rossoblu sperano di concluderlo al meglio superando così definitivamente il periodo negativo con le due sconfitte, e gli otto gol presi. "Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile, quest’anno la quota salvezza secondo me si è alzata molto perché si è alzato il livello del campionato – così la mezzala Samuele Viligiardi a gazzettadisiena.it -. Il mio obiettivo invece è quello di fare bene con e per la squadra, per come sono fatto io. Quest’anno visto che ho trovato anche la via del gol, mi sono prefissato 6-7 reti, non sono scaramantico e lo dico". Infine sulle avversarie, tra cui quella di sabato. "Il Siena fa storia a parte, ho giocato con qualcuno di loro e li conosco, sono giocatori di altre categorie. Poi ci sono squadre come Colligiana, Terranuova e Scandicci che sono di livello e tutte le altre che se la lottano ogni giornata".