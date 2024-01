Calcio Eccellenza. La Sinalunghese compie l’impresa a casa del Foiano

NUOVA FOIANO

1

SINALUNGHESE

3

NUOVA FOIANO: Lombardini, Sottili, (52’Macchia), Bux (52’ Berneschi), Cacioppini, Fanetti, Bennati, Morasca (81’ Pacelli), Verdelli, Mazzi (52’ Baccani), Biagi, Nannoni. Allenatore Zacchei.

SINALUNGHESE: Marini, Bardelli, Celestini, Salvestroni, Ferrante, Corsetti, Chiti, Viligiardi (80’ Isparrone), Ajdini (94’ Piccardi), Bucaletti (85’ Cicali), Bencini (72’ Fiaschi). Allenatore Pezzatini.

Arbitro Iorfida di Collegno.

Reti: 6’ Bucaletti, 47’ Bucaletti, 62’ Cacioppini, 71’ Bencini.

Note – Ammoniti: Bardelli, Nannoni, Bencini, Fanetti, Celestini.

FOIANO – Grande vittoria della Sinalunghese nel derby di Foiano. Rossoblù avanti già al 6’ con Viligiardi che salta due avversari e serve a Bucaletti un pallone che il numero 10 mette dentro. Nella ripresa angolo di Viligiardi ancora per Bucaletti che segna il gol del 2-0. Sinalunghese vicina al tris poco dopo quando Lombardini compie il miracolo respingendo un tiro ravvicinato di Ferrante. Al 61’ il Foiano la riapre con Cacioppini che dal limite dell’area batte Marini con un tiro a fil di palo rasoterra. Sono bravi però i ragazzi di Pezzatini a non perdere lucidità e a trovare il terzo con Bencini che in ripartenza brucia Fanetti e dal limite dell’area trafigge Lombardini in uscita bassa.