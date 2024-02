Calcio Eccellenza. La Sinalunghese scappa con Chiti. Bartolozzi pareggia

FIRENZE OVEST

1

SINALUNGHESE

1

FIRENZE OVEST: Fiaschi, Marghi, Marseglia, Piazza, Noviello, Vanni, Tassi, Bartolozzi, Bourezza, Iaquinandi, Nieri.

Panchina: Daddi, Mazzoli, Lazzeri, Vettori, Giannini, Diarra, Ermini, Taoufik, Kane. Allenatore Gardellin.

SINALUNGHESE: Marini, Bardelli, Celestini, Salvestroni, Corsetti, Ibojo, Chiti, Viligiardi (90’ Cicali), Iasparrone, Bencini (62’ Fiaschi), Ajdini (84’ Canapini).

Panchina: Scaccini, Ghini, Ferrante, Piccardi, Bucaletti, Landi. Allenatore Pezzatini.

Arbitro Giusti di Livorno.

Reti: 23’ Chiti, 60’ rig.Bartolozzi.

FIRENZE – Sinalunghese e Firenze Ovest si spartiscono il bottino con un tempo per parte. Prima palla gol al 15’ con Ibojo che di testa colpisce bene ma trova attento il portiere. Al 22’ i rossoblu vanno in vantaggio con Chiti che raccoglie una respinta, 1-0. Il Firenze Ovest barcolla ma il suo portiere salva tutto con una super parata al 43’ su Bencini. Al 45’ Iasparrone di testa mette a lato di soffio. Nella ripresa il Firenze Ovest entra con un maggior piglio. La pressione dei locali non produce però vere palle gol fino al rigore che l’arbitro concede al 60’. Dal dischetto Bartolozzi batte Marini, 1-1. Al 92’ è il Firenze Ovest ad avere la migliore palla gol con Piazza che sfiora il palo.