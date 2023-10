Calcio Eccellenza. La Sinalunghese torna a sorridere. Bucaletti infallibile

Due vittorie consecutive, entrambe per 1-0 e a firma Bucaletti, hanno dato una dimensione molto diversa alla classifica della Sinalunghese. Al successo casalingo contro la Fortis Juventus è infatti subito seguita anche la vittoria di Lastra a Signa ancora con il minimo scarto e con la porta inviolata, un particolare non da poco per una formazione che nelle prime giornate aveva concesso troppo. Segno evidente che la squadra di mister Pezzatini è cresciuta in concentrazione e consapevolezza superando i difficili momenti iniziali e i tanti infortuni che hanno caratterizzato i primi mesi di stagione tra Coppa Italia e campionato. Domenica i rossoblu sono stati bravi a capitalizzare al massimo il rigore di Bucaletti ad inizio ripresa senza poi concedere molto agli avversari se non una traversa pochi istanti dopo aver segnato il vantaggio.

Dopo due ‘indizi’ importanti adesso però serve la prova e l’occasione è ghiotta, domenica alle 14,30 in casa contro un Firenze Ovest che arriverà riposato visto che domenica ha osservato il turno di stop e che nonostante sia a secco di vittorie è l’ultima squadra a non aver subito gol dal Siena Fc. Un motivo in più per Ibojo e compagni per non sottovalutare il match.