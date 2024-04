Calcio Eccellenza. La Sinalunghese viene ripresa al 93’. Salvezza acquisita

SINALUNGHESE

1

SIGNA

1

SINALUNGHESE: Marini, Corsetti, Celestini, Salvestroni, Ferrante, Ibojo, Bardelli (87’ Chiti), Viligiardi, Fiaschi (94’ Iasparrone), Bucaletti (93’ Chiti), Bencini. Allenatore Pezzatini.

SIGNA: Crisanto, Pampalone, Nencini (83’ Innocenti), Tempesti P. (86’ Alesso), Tempestini, Franzoni, Giuliani, Capochiani (65’ Diegoli), Tempesti L., Dallai (74’ Tesi), Cellai. Allenatore Scardigli.

Arbitro Evangelista di Treviglio.

Reti: 23’ Bardelli, 93’ Tempesti.

Note – Espulso Bucaletti. Ammoniti: Celestini, Bucaletti, Innocenti, Viligiardi.

SINALUNGA – La Sinalunghese viene raggiunta all’ultimo respiro rinviando ancora l’appuntamento con la vittoria. Il pari contro il Signa però basta a certificare la salvezza a 90’ dal termine visto la sconfitta dell’Asta. Nel primo tempo rossoblù meritatamente in vantaggio grazie ad un tiro di Bardelli che colpisce Tempestini e si alza scavalcando Crisanto. Al 31’ Tempesti che si fa respingere da Marini un rigore. Nella ripresa la partita di fa più equilibrata e nervosa. L’occasione più importante è per la Fiaschi che viene steso in area ma per l’arbitro senza fallo. Al 93’ il Signa trova il pareggio in modo rocambolesco con Tempesti che beffa Marini per l’1-1.