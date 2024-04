Calcio Eccellenza. Lanciotto-Castelfiorentino al ’Bozzi’. In campo nel nome di Mattia Giani

L’aspetto emotivo è ancora forte, come l’emozione di tutto l’ambiente calcistico a distanza di poche ore dall’ultimo saluto a Mattia Giani, oggi Lanciotto Campi e Castelfiorentino United torneranno in campo per finire la tragica partita di domenica 14. Sfida sospesa per il malore fatale accusato dallo sfortunato calciatore del Castelfiorentino. Come noto, la partita non si giocherà al "Ballerini" di Campi Bisenzio, ma al "Bozzi" delle due Strade, grazie anche all’interessamento del presidente del Comitato Regionale Toscana, Paolo Mangini e alla disponibilità della società Lanciotto Campi. Troppo grandi le emozioni per tornare su quel campo.

Dunque, alle 15 si riprende dal 14’ una sfida fra due squadre in lotta per la salvezza, con il Lanciotto Campi che occupa la 14ª posizione mentre gli avversari sono alla 15ª. Per dovere di cronaca, nella formazione campigiana del tecnico Marco Guidi non ci sarà lo squalificato Ascolese, mentre saranno a disposizione il difensore Mazzanti e l’attaccante Bini. Il Castelfiorentino di Scardigli scendendo in campo con il lutto al braccio e con una maglietta dedicata al compagno. La gara sarà diretta da Giannini di Pontedera, coadiuvato da Vicari di Lucca e da Casole di Pisa.

Giovanni Puleri