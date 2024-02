Calcio Eccellenza. Lanciotto in dieci. Ma il Montespertoli non sfonda il muro

montespertoli

MONTESPERTOLI: Onori, Fiaschi, Corradi, Conti (80’ Focardi Olmi), Calonaci, Pecci (67’ Lotti), Marcacci (58’ Falconi), Anichini, Cioni, Maltomini, Mosti Falconi. All. Sarti.

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Esposito Goretti, Fedi, Pisapia, Bambi, Bonciani N., Amerighi (85’ Verdi), Gasparini (80’ NOcentini), Bini, Cassiolato (80’ Ascolese). All. Guidi.

Arbitro: Buchignani di Livorno.

Note. Espulso Benelli (L) al 44’ per gioco scorretto.

MONTESPERTOLI – Finisce a reti bianche la sfida del Molino del Ponte tra Montespertoli e Lanciotto. Un risultato che rispecchia fedelmente l’andamento di un incontro, in cui al termine dei 94 minuti di gioco non si è registrato nemmeno un tiro in porta. Vista la classifica sono i padroni di casa a fare la partita, ma gli ospiti sono ben messi in campo e si difendono con determinazione. Anche troppa, come al 44’ quando Benelli entra a piedi uniti e viene cacciato dal direttore di gara. Forti dell’uomo in più nella ripresa i gialloverdi provano ad alzare il proprio baricentro, ma non riescono a trovare sbocchi alla propria manovra. Il Montespertoli resta terzo, agganciato però dalla Massese a quota 36.