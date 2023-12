CALCIO ECCELLENZA. L’Ardor in Coppa per il 3-0 dei miracoli

Servono tre gol per portare la sfida almeno ai supplementari. E questa Ardor Lazzate ha dimostrato di poterli segnare alla Solbiatese. Lo ha appena fatto domenica in campionato, a patto però di non subirne altrettanti (il match è finito 3-3) visto che nella semifinale di andata di Coppa Italia di Eccellenza al “Chinetti” i varesini si imposero 3-0. C’è da aspettarsi spettacolo anche questa sera in via Laratta visto che mister Fedele ha promesso un Lazzate "che non farà calcoli", quindi votato all’attacco a caccia dell’impresa disperata.

Ro.San.