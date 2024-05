Calcio Eccellenza. L’Ardor non basta per il sogno. Lazzate si spegne ai playoff

Vince il Magenta 2-1 che passa il turno e accede agli spareggi nazionali. Si spegne il sogno promozione per l’Ardor Lazzate. Alla lunga ha penalizzato il quarto posto in regular season che ha obbligato la formazione di Fedele a giocare il doppio turno dei playoff lontano dal campo amico dove in campionato aveva perso una sola volta (e proprio col Magenta all’andata). Ferdinando Fedele analizza così i 90 minuti di domenica: "Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo che avremmo dovuto chiudere con almeno un gol di vantaggio. Siamo andati sotto dopo un’ingenuità, abbiamo forzato un pallone centrale e gli avversari ne hanno approfittato. Dopo l’1-0 la gara si è messa tutta a favore del Magenta. C’è sicuramente delusione per l’obiettivo sfumato. Difficile, molto ambizioso ma nelle corde dei miei giocatori. Ma anche soddisfazione per la stagione di vertice". Nei prossimi giorni Fedele e la società si incontreranno per delineare il futuro.

Ro.San.