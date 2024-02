Calcio Eccellenza. L’Asta fa il colpo. Mazza nel finale stende la Fortis

FORTIS JUVENTUS

F. JUVENTUS (4-3-3): Morandi; Zoppi, Calzolai, Marucelli, Baggiani; Serotti, Bettoni (38’ st Landini), Morozzi; Mearini, Piazze (30 st Buscè), Noferi.

Panchina: Moretti, Salvadori, Niccoli, Paternò, Parrini, Costa, Torricelli. Allenatore Magera.

ASTA TAVERNE (4-2-3-1): Anselmi; Di Renzone (18’ st Seri), Grassini, Ceccatelli, Bardotti (32’ st Gianni); Mazza, Uznanski (30’ st Curcio); Doka, Discepolo, Jrad (45’ st Guidarelli); Dieme.

Panchina: Cicali, Cinelli, Pugliese, Cappelli, Bianchi. Allenatore Bartoli.

Arbitro Bo di Livorno (Pacifici e Spinelli).

Reti: 23 pt rig. e 30’ st Doka (A); 10’ st Piazze(F); 13’ st Zoppi (F); 44’ st Mazza (A).

Note – Ammoniti: Piazze e Mazza.

BORGO S. LORENZO – Conquista tre punti dal valore inestimabile, l’Asta, sul campo della Fortis Juventus, in una partita dalle mille emozioni. La gara è fin da subito molto tesa e le polemiche della squadra di casa impazzano al 23’ del primo tempo quando Mazza va giù in area di rigore e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Doka non sbaglia e realizza il decimo gol del suo campionato. Dopo l’episodio il match si innervosisce ulteriormente con i padroni di casa che, a più riprese, reclamano dei falli in area di rigore mai concessi dal direttore di gara. Il gol del pareggio la Fortis Juventus lo trova al 10’ della ripresa con Piazze. Gli arancioblu accusano il colpo e, una manciata di minuti dopo, Zoppi riesce a bucare Anselmi per il 2-1. Quando l’inerzia della gara sembra definitivamente dalla parte della squadra di Magera, un lancio di Dieme mette in moto Doka che scarta un avversario e fa 2-2. Nel finale rocambolesco Lorenzo Mazza, con uno dei suoi classici inserimenti, elude la difesa della Fortis per il gol del vantaggio. Negli istanti finali gli arancioblù riescono a blindare il risultato, fondamentale, in ottica classifica.