Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne davanti all’ostacolo. Firenze Ovest

Una partita che vale una bella fetta di salvezza, quella che l’Asta Taverne giocherà questo pomeriggio all’ stadio Paoli, ‘casa’ del Firenze Ovest. Anche la squadra di Gardellin, in questo momento in zona retrocessione, è alla caccia di punti. Ma gli arancioblù vogliono uscire dalla grigli play-out. "Giochiamo di sabato – ha detto il tecnico dell’Asta Stefan Bartoli –, quindi ci siamo allenati tre volte questa settimana. La squadra sta bene, mancheranno solo i due squalificati, cioè Grassini e Lorenzo Mazza, e Gabriele Mazza per infortunio". Non solo assenti però, infatti, in rosa torneranno anche Ceccatelli, di rientro dalla squalifica, e Bianchi reduce da un infortunio (piccola lesione al flessore): "Per noi sono due rientri fondamentali" ha detto Bartoli. Il Firenze Ovest, a dispetto della posizione in classifica, nei match in casa ha ben figurato anche con squadre di alto profilo: "Ci abbiamo giocato il recupero della decima giornata e mi hanno fatto un’ottima impressione - ha spiegato l’allenatore arancioblù -. Hanno qualità e sul loro campo sono molto ostici". Campo che, complice il recente maltempo, con tutta probabilità obbligherà le squadre a una partita sporca: "Sicuramente non sarà un match pulitissimo - ha ammesso il mister - sarà una lotta tra due squadre che gravitano in zona play-out, è giusto così". Questa partita chiuderà il trittico di scontri diretti per l’Asta, fino a qui gli arancioblu hanno collezionato una vittoria, contro la Fortis Juventus, e un pareggio lo scorso week-end con la Lastrigiana: "Il bilancio per ora è parzialmente positivo perché domenica scorsa per noi era un big match - ha chiuso Bartoli -. Sarà importante anche oggi, soprattutto per la classifica".