Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne riprende il Foiano. Ci pensa Dieme

NUOVA FOIANO

1

ASTA TAVERNE

1

NUOVA FOIANO (4-3-3): Lombardini; Nannoni (27’ st Sottili), Bennati, Fanetti (43’ st Mazzi), Tenti; Cacioppini, Biagi, Verdelli (27’ st Morasca); Baccani (21’ st Manchia), Adami, Betti.

Panchina: Vassallo, Bux, Pacelli, Bernardini, Ferretti. Allenatore Zacchei.

ASTA TAVERNE (4-3-3): Anselmi; Di Renzone (43’ st Guidarelli), Grassini, Bianchi, Bardotti (40’ st Gianni); Mazza (30’ st Curcio), Ceccatelli, Discepolo; Jrad (50’ st Cinelli), Dieme, Doka.

Panchina: Cicali, Seri, Pugliese, Cappelli. Allenatore Bartoli.

Arbitro Baldasseroni di Pistoia (Mangoni-Pappalardo).

Reti: 45’ pt Betti (F); 43’ st Dieme (A).

Note – Ammoniti: Di Renzone, Discepolo, Cacioppini, Adami.

FOIANO – A Foiano l’Asta sale di nuovo sulle montagne russe: finisce 1-1-, allo stadio dei Pini, ma succede di tutto, tante le occasioni create dalle due squadre. Ottimo l’approccio dei ragazzi di Bartoli che nella prima mezz’ora fanno paura ai padroni di casa in almeno tre circostanze con Jrad mattatore sulla fascia. La Nuova Foiano però non sta a guardare e c’è bisogno di un Anselmi tirato a lucido e di un Bianchi sempre attento per tenere a bada Adami. Il primo tempo scorre via con un botta e risposta continuo e un istante prima della pausa i padroni di casa trovano il vantaggio con Betti, il più rapido a calciare dopo la respinta di Anselmi su un cross di Tenti. A inizio ripresa l’Asta sembra accusare un po’ il colpo, poi al 54’ il tiro a botta di sicura di Discepolo viene ribattuto sulla linea da Tenti. Riprende quindi il botta e risposta tra le due squadre con un prodigioso Anselmi che salva su Adami. Poi al 43’ Dieme sbuca sul primo palo su un suggerimento di Discepolo e con il tacco trafigge Lombardini. L’Asta sfiora il vantaggio con un tiro dalla distanza di Discepolo, parato; la Nuova Foiano segna, ma il gol di Adami viene annullato (tocco con il braccio dell’attaccante).