Calcio Eccellenza. Lazzate non molla: si riparte da Fedele

A meno di una settimana dall’eliminazione dalla corsa verso la Serie D per mano del Magenta, l’Ardor Lazzate comunica la sua intenzione di proseguire il rapporto con Ferdinando Fedele. Lo aveva detto il mister all’indomani dall’eliminazione, che entro il termine della settimana si sarebbe incontrato con la società per definire il suo futuro. Che sarà ancora nelle Groane alla guida della compagine gialloblù che con lui in panchina ha stabilito il record di punti in campionato, superando anche un turno dei playoff. Da agosto si riparte con lo stesso condottiero a caccia del bersaglio grosso. "È andata esattamente come nel 2023, quando a luglio ci siamo seduti per la prima volta intorno a un tavolo, io e la società. Stessa unione d’intenti e stessi obiettivi da raggiungere insieme. Sia il sottoscritto che il club proseguiremo felicemente il percorso intrapreso, per fare ancora bene". Bene o meglio? Questa la domanda posta al mister dopo la stagione di vertice appena conclusa e quella letterina (la “D“) che da qualche anni fa capolino nei discorsi della dirigenza gialloblù. "Tutto dipenderà dal mercato che riusciremo a fare. L’obiettivo numero uno è mantenere inalterata l’ossatura principale della squadra che ha già dimostrato sul campo di essere composta da giocatori importanti per la categoria. Di conseguenza se riusciremo in questo scopo avremo nuovamente una squadra in grado di competere per i primissimi posti" dice Fedele che proprio in queste ore insieme alla direzione sportiva avvierà i colloqui con i giocatori. "Ci concentreremo prima di tutto sui nostri. Sono loro la priorità in questa primissima fase di calciomercato. In base all’esito delle trattative agiremo di conseguenza per colmare eventuali mancanze" chiude il mister.

Roberto Sanvito