Calcio Eccellenza. Leon con Arcellasco, obiettivo vetta

Continua la rincorsa della Leon alla vetta. Manca un solo gradino ed è quello più tosto da superare perché la capolista Mapellonon sbaglia un colpo. Oggi, sulla carta, sembra un turno favorevole ai vimercatesi impegnati nella prima in casa del 2024 contro la pericolante Arcellasco. I bergamaschi invece si apprestano alla seconda trasferta di fila dell’anno a Calolziocorte. Sempre nel girone B ma più verso la metà bassa della graduatoria il rinnovato e ringiovanito Muggiò riceve – seconda di fila in casa – la Cisanese, mentre la Vis Nova viaggia fino in provincia di Cremona per vedersela con la Soresinese. Nel girone A il Meda tenta il colpaccio sul campo della Caronnese uscita rinforzata dal mercato di riparazione con l’arrivo, tra gli altri, del bomber del torneo Migliavacca. Bianconeri a centrocampo senza Laribi, padroni di casa con mister Gatti in tribuna. La Base (foto), priva di Carraro, va a Broni contro l’Oltrepò mentre l’Ardor Lazzate, che perde per squalifica Fogal, è ospite della Sestese.

Ro.San.