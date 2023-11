Calcio Eccellenza. Leon è in crisi nera. Il Muggiò si muove

Si complicano le cose per la Leon che perde in casa 2-0 con la Soncinese e scivola a meno 8 dalla capolista Nuova Sondrio che sbanca d’autorità il campo della Vis Nova col punteggio di 3-1. Anche per le Lucertole le cose non si mettono per il verso giusto visto che quello contro i valtellinesi è il quarto ko casalingo consecutivo. L’unica brianzola che sorride è il Muggiò che dopo una lunghissima astinenza torna a muovere la classifica pareggiando 2-2 a Canzo contro l’Altabrianza. Nel girone A non riesce il colpaccio al Meda trafitto di misura dalla capolista Pavia che passa grazie a un gol di Concina; a nulla vale il forcing finale di Brighenti e Mazzini. Buon punto dell’Ardor Lazzate a Vimodrone contro la Calvairate (segna Marioli). Nulla da fare per la Base, 2-0 per la Vergiatese.

Ro.San.