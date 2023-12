Calcio eccellenza. Leon, quarta vittoria di fila: la vetta si avvicina

Forse, chissà, ci fosse stato un altro paio di turni e avremmo assistito al ricongiungimento con la testa della classifica del girone B della Leon ai danni di Mapello e Sondrio, arrivate un po’ col fiatone al giro di boa. Ai bergamaschi basta un pirotecnico pareggio 4-4 col Lemine per laurearsi campioni d’inverno, i valtellinesi salutano il 2023 perdendo addirittura in casa. Ne approfitta la Leon che rinvigorita anche dal mercato dicembrino vince la quarta partita consecutiva, la terza lontano da Vimercate, e arriva a -4 dalla vetta e a due lunghezze dal Sondrio. Rimonta quasi coronata e, appunto, un po’ di rammarico che ora non si giochi più fino a metà gennaio. Volti comunque sorridenti dopo il blitz per 2-1 sul sintetico di San Pellegrino grazie alla doppietta di Pelle (foto) nel secondo tempo. “Resuscita” dopo quattro ko di fila la Vis Nova a cui basta il sigillo di Trezza dagli 11 metri per regolare l’Olginatese. Il Muggiò perde contro l’Offanenghese di misura.

Ro.San.