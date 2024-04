CALCIO ECCELLENZA. Leon-San Pellegrino. In gioco il ranking

L’Eccellenza entra nei suoi ultimi vibranti 180 minuti e sono ancora quattro formazioni brianzole (su sei) che devono conoscere il loro verdetto. Fuori dai giochi, nel girone A, la Base salva già da un mese e mezzo e impossibilitata a concorrere per i playoff e la Vis Nova che retrocede in Promozione nonostante le aspettative del luglio scorso fossero diverse. Il campo centrale odierno è Lazzate dove l’Ardor riceve (15.30) in un vero e proprio anticipo di playoff la Solbiatese. La notizia è che la gara si giocherà a porte aperte nonostante quanto sia contenuto nel dispositivo del Giudice Sportivo che sanziona la società gialloblù con un turno a porte chiuse (e 200 euro di mula) a causa delle pesanti offese di un proprio sostenitore all’arbitro e "seppur indirettamente pronunciava frase discriminatoria nei confronti di calciatore avversario". Tutto condannabile ma la pena pare esagerata, da qui il ricorso del club che ha momentaneamente bloccato la sanzione. In palio c’è un piazzamento tra il secondo e il quarto tra due squadre che potrebbero di nuovo incrociarsi ai playoff. Sempre nel girone A il Meda (senza gli squalificati Molteni, Romano e Bruschi) si gioca i playout nello spareggio di Sant’Alessio con Vialone contro l’Accademia Pavese. Nel girone B tiene banco la lotta al vertice. La Leon (senza El Kadiri) ospita il retrocesso San Pellegrino ma il Sondrio è a +4; forse ora, dopo tutte le occasioni perse, c’è da pensare al miglior ranking playoff. Attenzione al Muggiò che dopo gli ultimi due ko è stato risucchiato in zona playout e oggi se la vedrà con l’Offanenghese.

Ro.San.