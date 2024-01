CALCIO - ECCELLENZA. Magera regala il successo al River

RIVER PIEVE

1

VALD. LE MONTECATINI

0

RIVER PIEVE: Biggeri, Ramacciotti (45’ pt Bachini), Lunardi, Penco, Rossi, Di Giulio, Magera, Cecchini, Morelli, Pieretti (22’ st Fruzzetti), El Hadoui. (A disp.: Tozzini, Tocci, Belluomini, Filippi, Giannotti, Satti, Leshi). All.: P. Fanani.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Gamberucci (45’ pt Natali), Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Lici (4’ st Rosati), Pratesi (37’ st Frateschi), Ba (26’ st Liberto), Bibaj, Rinaldi (4’ st Volpi). (A disp.: Cortopassi, Del Carlo, Coselli, Giulianelli). All.: Tocchini.

Arbitro: Buchignani di Livorno.

Reti: 41’ pt Magera.

Note: ammoniti Di Giulio, Torracchi, Frateschi, Volpi.

SAN ROMANO - Il River torna a vincere. Nei primi minuti i biancorossi subiscono. Dopodiché reagiscono e, al 41’, trovano il gol del vantaggio, grazie a un colpo di testa di Magera. A inizio ripresa Montecatini cerca la rete del pareggio, ma non riesce a concretizzare. Poi il River si procura diverse occasioni da rete: al 20’ Pieretti, da fuori, non inquadra la porta; anche Fruzzetti, in contropiede, non riesce a trovare il gol del raddoppio.

Federico Santarini