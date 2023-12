Calcio Eccellenza. Manni ’avvisa’ la capolista Acf Foligno: "Il girone di ritorno sarà più difficile»

FOLIGNO – "Le sette lunghezze di vantaggio che ci separano dalla Terni Fc, la più immediata inseguitrice, confermano che l’Acf Foligno prima della classe, è stata protagonista per l’intera prima parte della stagione, per cui sarei un bugiardo nascondere le potenzialità e le qualità della mia squadra. Dopo il giro di boa siamo tutti soddisfatti del percorso che ci vede in vetta alla graduatoria ma per quanto mi riguarda continuo a ripetere alla squadra di evitare le facili illusioni, convinto che la seconda parte della stagione ci aspetta un altro campionato". Frasi che Alessandro Manni, allenatore dell’Acf Foligno, ripete spesso: "Nella seconda parte della stagione – spiega Manni – sarà tutto più difficile. Per un motivo o per l’altro, in occasione della finestra di mercato di dicembre, tutte le squadre nel tentativo di raggiungere gli obiettivi iniziali sono corse ai ripari, alcune delle quali hanno cambiato volto. Un aspetto da non sottovalutare che ci obbliga a lavorare per continuare ad essere pronti e bravi per mantenere umiltà, rispetto e determinazione, ingredienti che ci hanno consentito, nella prima parte della stagione di fare un percorso pressoché perfetto. Merito della squadra, della società e di tutti i componenti dello staff tecnico, capaci per allestire in estate un collettivo di livello, per arrivare, con merito, al vertice della classifica. Al di là di queste considerazioni, è opportuno dare risalto al lavoro fatto dalla squadra. Lavoro, necessario per ottenere i risultati ra giunti e per continuare a cogliere risultati già alla ripresa delle ostilità dopo la pausa natalizia che ci vedrà di scena sul terreno del Pontevalleceppi".

Carlo Luccioni