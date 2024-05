Calcio eccellenza: martedì a borgonuovo sarà celebrato il secolo di vita del club gialloblù. Sasso Marconi, festa doppia tra centenario e promozione

L’appuntamento è per le 18,45 di martedì. Il centro anziani di Borgonuovo di Sasso Marconi ospiterà la festa per i cent’anni della società gialloblù. Ci saranno il presidente del club, Alessandro Pozzi, il direttore generale, Giancarlo Ducci e gli autori del volume sul secolo di storia del Sasso Marconi, Gianfilippo Rossi, che è anche direttore operativo del club e Claudio Bernardi.

Il Sasso ha vinto il campionato di Eccellenza e ha conquistato la serie D. Festa doppia per un risultato che parte da lontano, come ricorda Rossi.

"Quando Ducci ci ha riunito la prima volta nel giugno scorso – dice Rossi – non ci sono stati equivoci. L’obiettivo era vincere il campionato per tornare in alto. Ci siamo divisi i compiti. Siamo così arrivati in fondo incastrando alla perfezione tutti i tasselli del puzzle. Dalla conferma dell’allenatore, Fabio Malaguti, artefice di un campionato che era appena terminato e nel quale avevamo fatto della qualità di gioco del Sasso una delle migliori prerogative viste ed apprezzate".

Ricostruisce il tutto, Rossi. "Siamo partiti in sordina faticando per entrare in sintonia col torneo. Il Granamica si è dimostrato un grande avversario. Poi la nostra crescita, la consapevolezza della nostra forza, la qualità di gioco, il lavoro di straordinaria compattezza di squadra e staff, l’intesa e la forza del gruppo sono costantemente aumentate".

Comunicazione e merchandising nell’agenda gialloblù.

"Trasmettiamo le gare in diretta streaming e stiamo lavorando per un Sasso Point in grado di offrire il marchio Sasso nelle linee di abbigliamento. L’attività del bar del centro sportivo è stata riorganizzata".

Dopo la festa per i 100 anni, la società si ritroverà il 17 maggio al Carbonchi per una serie di partite aperte a tutta la cittadinanza. E ora uno sguardo al futuro.

"La globalizzazione del calcio dilettanti è un cambio epocale al quale dobbiamo rispondere con pianificazione e organizzazione. Tutta la dirigenza, sotto la guida di Ducci, si sta muovendo in questa direzione. Perché la riconquista della serie D e il centenario siano anche un punto di partenza per il futuro".