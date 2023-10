Calcio Eccellenza. Mazzola, pari ok. Argilli: "Centrato un buon risultato»

E’ finita 1-1, domenica, tra Mazzola e Scandicci: un punto per un quarto posto condiviso. "Abbiamo centrato un buon risultato e una buona prestazione – ha commentato il tecnico biancoceleste Stefano Argilli –, visto anche come è maturato il risultato. Dovevamo recuperare lo svantaggio e ci siamo riusciti. I ragazzi hanno fornito una grande prova, soprattutto nel primo tempo in cui hanno spinto, e anche speso, tanto. Purtroppo però non siamo riusciti a passare e la partita è rimasta in bilico. Nel secondo tempo avevamo meno energie e l’avversario ne ha approfittato, ma non posso dire niente alla squadra: mi è piaciuta la reazione. Sarebbe stato bello vincere, ci abbiamo provato in tutti i modi nonostante l’inferiorità numerica e una mancata lucidità sotto porta che ha avuto invece lo Scandicci. Ma i ragazzi sono stati splendidi, come atteggiamento, voglia e qualità di gioco". "Giocando così potremmo puntare anche alle posizioni alte della classifica – ha aggiunto il mister –, ma non siamo neanche a metà del girone d’andata e dobbiamo ancora confrontarci con tante avversarie. Se continuiamo su questa strada potremo sicuramente divertirci e vincere tante partite".