Calcio Eccellenza. Mazzola sconfitto. Il Signa fa festa grazie a Tempesti

SIGNA

1

MAZZOLA

0

SIGNA: Crisanto, Bianchi (75’ Giannoccari), Nencini (71’ Pampalone), Tempesti P. (59’ Diegoli), Tempestini, Franzoni, Giuliani, Dallai, Tempesti L., Coppola (88’ Bezzini), Alesso.

Panchina: Fetahu, Colzi, Munno, Innocenti, Ceccarelli. Allenatore Scardigli.

MAZZOLA: Florindi, Nassi, Landozzi, Bonechi N., De Luca, Fabbrini (64’ Bartolini), Corsi, Hoxhaj (59’ Silvestri), Baroni, Burato, Pierangioli.

Panchina: Cefariello, Simi, Bonechi L., Majuri, Tozzi, Begnardi, Cruciani. Allenatore Argilli.

Rete: 22’ Tempesti L (rig.).

Note – Ammoniti: Tempesti P., Crisanto, Pampalone. Recuperi: 0 e 2’.

SIGNA – Il Mazzola cade a Signa nel recupero della decima di campionato. Un ko amaro per la formazione di Argilli, penalizzata da qualche assenza e sfortunata sotto porta. Che sarebbe stato un pomeriggio difficile lo si intuisce già al 2’ quando Tempesti calcia a botta sicura, Florindi compie una parata strepitosa. Sul corner colpo di testa di Tempestini di poco a lato. Il Mazzola risponde al 5’ con la punizione di Burato a cercare Corsi, il colpo di testa parato. Biancocelesti in avanti, al 12’, quando Baroni si libera e scarica il mancino che Cristanto riesce a bloccare. Al 22’ il Signa passa: Bonechi atterra Tempesti. Dal dischetto va lo stesso numero 9 che spiazza Florindi, 1-0. Poco prima della mezzora ottima chance per il Mazzola, con Corsi che mette poco a lato. Ospiti vicini al pareggio al 39’: calcio d’angolo che trova De Luca sul secondo palo, avvitamento di testa e palla che esce di centimetri. Pronti via nel secondo tempo e subito occasione Mazzola: Baroni si libera di due avversari, appoggia per il rimorchio di Landozzi che calcia alto da ottima posizione. Al 56’ occasione per il raddoppio locale ma Bianchi, appostato a centro area, spedisce a lato. Mazzola ad un passo dal pareggio (80’) con Pierangioli che chiama Crisanto al miracolo. Nel finale Bartolini devia verso la porta un tiro di Corsi, la sfera lambisce il palo ed esce sul fondo. E’ l’ultimo brivido.