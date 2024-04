Calcio eccellenza. Meda-Ardor Lazzate. Derby delle speranze

Il Meda per salvarsi (attraverso i playout), l’Ardor Lazzate per il secondo posto in chiave playout. Oggi alle 15.30 al “Mino Favini“ di via Icmesa si fa sul serio.

I bianconeri di Cairoli ritrovano a centrocampo dopo la squalifica Laribi e contano di recuperare Mazzini. Gli ospiti lazzatesi dovranno fare a meno in panchina di mister Fedele (squalificato) e in campo di Zebi, anche lui fermato dal giudice sportivo. Vive ma residue le speranze playoff per la Base nella tana oggi del Verbano.

Nel girone B, in testa c’è

il Sondrio che alle 16.30 sarà ospite dell’Arcellasco. Insegue staccata di una lunghezza il Mapello di scena a Giussano contro una Vis Nova pressoché spacciata. A meno 2 c’è la Leon che non può più permettersi errori a partire dalla sfida interna con la Cisanese. Sempre nel B, Muggiò più tranquillo a Tribiano privo di Di Cesare e Nenadovic: manca qualche punto per la salvezza definitiva.

Ro.San.