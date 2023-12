Calcio eccellenza. Meda rinforza il centrocampo

Il mercato di dicembre porta novità in casa Meda e nuovi stimoli in chiave salvezza. Dopo Ambrosini in difesa, Lanzarini nel ruolo di mezzala e il ritorno dell’esperto Maugeri in attacco, l’ultimo colpo riguarda il centrocampo dove andrà a insediarsi Giorgio De Vincenzi. Classe 1997, cresce nel settore giovanile della Pro Patria con cui fa il suo esordio anche in serie D tra il 2016 e il 2018. Poi scende in Eccellenza nel Fenegrò dove resta fino al 2020 e segna 4 gol, quindi il passaggio all’Ardor Lazzate e poi a Solbiate Arno dove vince il campionato di Promozione nel 2022 da assoluto protagonista siglando anche sette reti.

Ro.San.