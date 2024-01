Calcio Eccellenza. Montespertoli c’è. Anichini su rigore vale i tre punti

montespertoli

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Marconi, Conti M., Calonaci, Pecci, Falconi (46’ Marcacci), Anichini, Cioni, Maltomini, Leoncini (75’ Mosti Falconi). All. Sarti.

RIVER PIEVE: Biggeri, Rossi, Ramacciotti (87’ Fruzzetti), Tocci (54’ Magera), Di Giulio, Lunardi, Pieretti, Cecchini, Morelli, El Hadoui, Bachini (72’ Belluomini). All. Fanani.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Rete: 62’ rig. Anichini.

MONTESPERTOLI – Altra prestazione solida e grintosi per i gialloverdi di mister Sarti, che regolano anche il River Pieve e si mantengono al 4° posto rosicchiando 2 punti al Perignano. Nella prima frazione il Montespertoli tiene costantemente il pallino del gioco in mano e crea un paio di occasioni senza sfruttarle, oltre a un palo su splendida rovesciata di capitan Maltomini. Nella ripresa la gara si fa più aperta, ma sono i padroni di casa a passare al 62’: fallo in area su Cioni e rigore trasformato da Anichini. A blindare il successo gialloverde ci pensa poi il giovane portiere Biotti, che subito dopo il vantaggio sventa in corner una velenosa conclusione di Morelli. Nel finale, poi, il Montespertoli gestisce senza particolari patemi.