Calcio Eccellenza. Montespertoli ko. Un gol di Guerrucci premia la Cuoiopelli

MONTESPERTOLI

0

CUOIOPELLI

1

MONTESPERTOLI: Biotti, Conti, Corradi (69’ Pecci), Trapassi, Calonaci, Fiaschi, Mosti Falconi, Anichini, Cioni (60’ Marchi), Maltomini, Cremonini (69’ Lotti). A disp. Onori, Marconi, Focardi Olmi, Chini, Leoncini, Falconi. All. Sarti.

CUOIOPELLI: Pulidori, Goretti, Guerrucci, Viola, Nardo, Lici (75’ Goh N’Cede), Razzauti (60’ Fantini), Costanzo, Pepa, Benericetti, Bianchi. A disp. Brogi, Innocenti, Taverni, Degl’Innocenti, Lucaccini, Mammarella, Regoli. All. Falivena.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Rete: 59’ Guerrieri.

MONTESPERTOLI – Al triplice fischio parte la festa gialloverde con i giocatori e il folto pubblico che ha gremito la tribuna. Con la salvezza già in tasca, infatti, poco importa se i padroni di casa cedono di misura ad una Cuoiopelli a sua volta già proiettata ai play-off. Primo tempo avaro di emozioni, che le due squadre giocano al piccolo trotto. Decisamente più vibrante la ripresa, dove gli ospiti passano subito in vantaggio grazie a Guerrucci, abile a insaccare dal limite dell’area dopo un palo colpito dalla Cuoiopelli. Il Montespertoli non ci sta e prova a pareggiare in tutto i modi, ma un legno e le parate di Pulidori gli negano questa soddisfazione.