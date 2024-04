Calcio eccellenza: netto successo per zola predosa. Granamica, una sconfitta che fa molto male. Il Sasso Marconi allunga in classifica Nel girone B di Eccellenza, la capolista Sasso Marconi allunga il proprio vantaggio dopo la sconfitta della Granamica. Nel girone A, gioie per lo Zola Predosa e dolori per il Faro Gaggio. La lotta per la salvezza si fa più complicata.