Calcio Eccellenza: parla Cenerini. "Orgoglioso di essere il leader dell’Ellera»

PERUGIA – "Sono orgoglioso di essere il capitano di un gruppo come questo e di rappresentare una società così". Federico Cenerini si gode il magic moment dell’Ellera. La vittoria contro l’Acf Foligno di domenica scorsa ha proiettato i corcianesi a 6 lunghezze dalla vetta. 14 punti nelle ultime 6 giornate per la formazione di Bisello Ragno, la più in forma del campionato di Eccellenza in questo momento. E domenica altro test probante per i biancazzurri che faranno visita all’Angelana rigenerata dalla cura Gregori. Due vittorie nelle ultime due giornate per i giallorossi quarti in classifica a 4 lunghezze proprio dall’Ellera. Una sfida decisiva per la compagine corcianese che adesso strizza un occhio anche in alto, nonostante Cenerini freni i facili entusiasmi. "Abbiamo fatto una grande vittoria soprattutto per il modo in cui è maturata. Contro l’Acf Foligno non era facile, soprattutto per come siamo partiti. Abbiamo preso le misure e abbiamo offerto una prova da grande squadra". Trascinati da un Rossi superlativo, protagonista con una doppietta e capocannoniere in solitaria con i suoi 14 centri. "Anche a Santa Maria – continua Cenerini – servirà l’Ellera di queste ultime domeniche. Piedi per terra ma, con questo atteggiamento possiamo toglierci soddisfazioni".