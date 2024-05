Calcio Eccellenza. Pelle trascina le speranze della Leon

Un guizzo di Federico Pelle (nella foto) regala il passaggio del turno alla Leon, che domenica pomeriggio (probabilmente alle 15, orario ancora da ufficializzare) sarà ospite del Mapello nell’ultimo atto stagionale del girone B di Eccellenza. In terra bergamasca servirà unicamente la vittoria "e noi abbiamo tutti i mezzi per ottenerla", dice il direttore sportivo della Leon, Marco Sala. E ha ragione perché al termine della stagione regolare le due squadre hanno chiuso con appena due punti di differenza e il conto degli scontri diretti è in parità con vittoria degli orobici a Mapello (3-1) e vittoria degli orange a Vimercate nel girone di ritorno per 1-0. Che intanto hanno eliminato dalla corsa l’Alta Brianza, sorpresa, ma non troppo, del campionato allenata dall’ex Seregno Andrea Ardito, mentre il Mapello si è goduto una settimana di pausa per l’ampio margine sulla quinta: "Sinceramente mi aspettavo 90 minuti più impegnativi domenica pomeriggio. Ha sicuramente condizionato a nostro favore il gol del vantaggio segnato subito in apertura, l’Alta Brianza poi ha consumato molte energie nel primo tempo per rimontare. Nella ripresa abbiamo amministrato bene sprecando anche qualche buona occasione".

È della scorsa settimana la notizia del rinnovo di mister Joelson: "Era nell’aria già da un mesetto, mancava solamente che mettessimo nero su bianco. Aveva proposte interessanti e allettanti anche da club professionistici ma non ha avuto dubbi a scegliere ancora noi. La nostra fiducia nei suoi confronti è totale a prescindere dalla categoria in cui saremo nella stagione 2024/25, per l’ottimo lavoro svolto a 360 gradi con la squadra in questi mesi".

Ro.San.