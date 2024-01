Calcio Eccellenza. Per la Colligiana soltanto un punto in quel di Anghiari

BALDACCIO

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli (56’ Mambrini), Beretti, Andreani, Bruschi (71’ D’Aprile), Giovagnini, Perfetti, Autorità, Mercuri (80’ El Mohtarim), Sbardella (63’ Tresa). Allenatore Comanducci.

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Paparusso, Cicali, De Vitis, Finetti, Cianciolo M., Mussi, Polo, Marabese, Donati (83’ Cianciolo F.). Allenatore Chini.

Arbitro Gambassi di Firenze.

Note – Angoli 7 a 4. Recupero 1’ e 3’. Ammoniti: Andreani e Donati.

ANGHIARI – Una partita segnata da numerose assenze da una parte e dell’altra quella tra Baldaccio Bruni e Colligiana con le due squadre che alla fine si portano a casa un punto a testa. Partita dove sono protagoniste più le rispettive difese che non i reparti offensivi. Prima occasione della gara - e unica nei primi 45’ di gioco - al 14’ ed è per i ragazzi di Chini. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Paparusso ha da buona posizione calcia sopra la traversa. Le due squadre si fronteggiano soprattutto a centrocampo senza creare problemi alle difese. Nella seconda frazione di gioco la partenza della Colligiana si fa preferire e già al 47’ Polo prova per ben due volte a spezzare gli equilibri. La prima occasione è su un cross dalla sinistra, ma il suo colpo di testa è deviato da Vaccarecci in calcio d’angolo. Dalla bandierina Marabese disegna ancora per Polo che di testa esalta l’estremo difensore della Baldaccio che blocca a terra. I padroni di casa giocano di rimessa e al 58’ hanno la loro bella occasione: Mercuri parte in contropiede sulla destra, crossa al centro per Sbardella che dopo aver addomesticato la sfera fa partire un tiro, ma Chiarugi c’è e respinge. Ultima occasione della gara per gli ospiti con Marabese che ricevuto un cross da destra di Cianciolo impegna ancora una volta l’ottimo Vaccarecci. La gara prosegue con la Colligiana che preme senza creare grattacapi alla difesa locale.