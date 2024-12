Calcio Eccellenza. Per l’Asta Taverne tanto rammarico. Troppi gol sbagliati

Tra i rimpianti per le occasioni fallite e la convinzione dettata dalla prestazione, l’Asta Taverne ha archiviato l’anno solare 2024 con il pareggio, a reti bianche, con la Colligiana, seconda forza del raggruppamento. Diciannove i punti raggranellati dagli arancioblù in 16 giornate, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte con 15 gol realizzati e 18 subiti. Davanti un intero girone per scalare posizioni.

"Contro i biancorossi abbiamo confermato la grande gara della domenica precedente, con l’Antella – di il tecnico Stefano Bartoli (nella foto) –. Abbiamo centrato un’altra bellissima prestazione anche se, purtroppo, siamo di nuovo qua a parlare di occasioni sbagliate, di occasioni mancate. La prova fornita deve comunque darci forza, dimostra quanto di buono stanno facendo questi ragazzi".

L’allenatore arancioblù, al termine della prima partita di ritorno, ha quindi tracciato un bilancio del girone di andata. "Purtroppo nelle gare precedenti alle sfide con l’Antella e con la Colligiana abbiamo peccato – ha sottolineato Bartoli –, dopo un ottimo inizio di stagione. Voglio comunque vedere il bicchiere mezzo pieno: le due ultime prestazioni, ottime sia a livello di intensità che a livello qualitativo, ci danno fiducia: contro una squadra forte come la Colligiana abbiamo primeggiato per gran parte della gara, non abbiamo concesso niente agli avversari, creando invece tante occasioni".

"Propositi per il nuovo anno – ha chiuso il mister –? Proseguire sulla strada intrapresa, ma trovando maggiore lucidità sotto porta". L’Asta giocherà la sua prima partita del 2025 in trasferta, domenica 5 gennaio, a Scandicci.