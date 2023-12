Calcio eccellenza. Per Paganelli un grande ritorno al ’suo’ Spoleto

SPOLETO – In Eccellenza colpo dello Spoleto. Giusto sei mesi lontano poi il richiamo dei colori biancorossi è stato troppo forte per Augusto Paganelli (93). Il difensore argentino torna a Spoleto dopo essere stato fra i protagonisti, con i suoi gol, della promozione dei biancorossi in Eccellenza. Paganelli, nella prima parte di stagione in Eccellenza laziale alla Favl Cimini, sarà subito a disposizione di Brevi per la trasferta di domenica a Ellera. In serie D Marcello Brizzi è il nuovo presidente del Vivi Altotevere Sansepolcro. Vicepresidenti Elisa Boncompagni e Giuliano Testerini. Nel Cda anche Marco Patata e il presidente uscente Giorgio Lacrimini. Sul fronte mercato ancora un ingaggio in casa bianconera. Dalla Vogherese arriva il centrocampista perugino Matteo Fracassini (00), subito a disposizione per la trasferta odierna in casa del Montevarchi.