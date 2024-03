Calcio Eccellenza. Perignano, il ko fa male. La zona playout è vicina

ZENITH PRATO

3

FRATRES PERIGNANO

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini (16’ st Gonfiantini), Castiello, Bagni, Cela, Lunghi (48’ st Mariani), Kouassi, Mari (16’ st Moretti), Chiaramonti, Rosi, Ciravegna (44’ st Falteri). All. Settesoldi.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Petri (30’ st Martinelli), Baggiani, Acosta, Mancini, Freschi 8’st Arvia), Ficarra, Taraj, Zefi (37’ st Vitillo), Rosi (44’st Mariani). All.E.Cristiani.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Marcatori: al 27’ st e 39’ st Ciravegna, 50’st Kouassi.

Recupero amaro per i Fratres Perignano che tornano dalla trasferta pratese con una sconfitta che li caccia a ridosso della zona dei play out. La squadra di qualità che fino a qualche domenica fa cullava il sogno di inserirsi nei play off, e di conseguenza di promozione, ora si ritrova a fare i conti con una classifica impietosa con un forte rischio di dover disputare gli spareggi per non retrocedere. L’impegno odierno contro la Zenith Prato non era dei più facili, tutt’altro, perché la compagine pratese punta alle posizioni nobili del podio e ora, con questa vittoria, è salita in seconda posizione, scavalcando la Cuoiopelli, alle spalle della squadra leader del Tuttocuoio. Il cambio di allenatore, con il ritorno in panchina di mister Cristiani, al momento non sta portando i risultati sperati ma oggi la squadra ha fornito una buona prestazione come sottolinea il ds Ragoni: "Un risultato bugiardo ed è difficile farlo capire quando si perde con tre gol di scarto. Ma la prestazione c’è stata, non ho niente da rimproverare ai ragazzi, e sono fiducioso per la partita di domenica prossima con il Tuttocuoio". Buon primo tempo per i Fratres che hanno quattro nitide occasioni per portarsi in vantaggio. Nella ripresa al 27’ la squadra pratese va in gol a seguito di un calcio d’angolo con Ciravegna, favorito da un rimpallo. Al 39’ ancora Ciravegna approfitta di un pasticcio in area ospite e raddoppia. Nel finale di partita Brunelli nega a Taraj il gol della bandiera e sul successivo rinvio, al 50’, la Zenith in ripartenza fa tris con Kouassi.

Pietro Mattonai