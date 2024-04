Calcio Eccellenza. Pierantonio può brindare con lo ’storico’ Polidori

PIERANTONIO – Scherzi del destino, la salvezza in casa Pierantonio è arrivata proprio nel giorno in cui il capitano, Diego Polidori, ha tagliato il traguardo delle 150 presenze in maglia biancazzurra. Già, proprio lui, il punto fermo della ripartenza. Colui che ha trascinato il Pierantonio dalla Prima categoria all’attuale quinto posto in Eccellenza. "Quello che conta – sottolinea Polidori – è il fatto che la vittoria per 2-0 sull’Ellera ci ha permesso di toccare quota 41 e centrare la salvezza matematica". Sono 10 i punti di distacco dal Città di Castello sestultimo a 180 minuti dalla fine con i prossimi due impegni, contro Spoleto e Acf Foligno che vedranno i biancazzurri scendere in campo senza obiettivi di classifica. "Non per questo – continua Polidori – non onoreremo il campionato. Ci teniamo a chiudere la stagione con il miglior piazzamento possibile, una soddisfazione di non poco conto da matricola quale siamo". Già, una matricola che però ha dimostrato di sapere il fatto suo. "Quello che fa la differenza a Pierantonio e non è retorica, sono i dirigenti, la famiglia Fumanti. Giuseppe e i figli Luca e Filippo ti fanno sentire davvero a casa. Per me è stato così dal primo giorno e credo non ci sia un ragazzo passato per questa società che non possa dire altrettanto".