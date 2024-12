Calcio: eccellenza, promozione, prima e seconda categoria. Camaiore in casa e Viareggio a Cenaia. Pietrasanta e Capezzano per tenersi il primato

In Eccellenza, girata la boa col Camaiore saldo in vetta a +9 sulla seconda, oggi i bluamaranto di Cristiani se la vedono in casa al Comunale con un Fratres Perignano reduce dalla sconfitta a Viareggio... e un po’ cambiato col mercato: via Mattia Papi, già accasatosi al Valentino Mazzola nel girone B d’Eccellenza Toscana (dove ha ritrovato Geraci con cui aveva già giocato insieme proprio nel Camaiore); è tornato il 38enne mediano Gamba e sono arrivati l’esterno versiliese 2003 Meucci dal Real Forte Querceta, il regista Vittorio Tadini dalla Pro Novara ed il difensore Rotunno (ex Tuttocuoio e GhiviBorgo). Nel Camaiore fuori Cornacchia, squalificato per due giornate. Solito 4-3-1-2 ma c’è da vedere chi giocherà trequartista fra Nardi e il jolly Da Pozzo, con ballottaggio che coinvolge di riflesso anche Anzilotti (al rientro) e Bacci. Va invece a Cenaia il Viareggio di Amoroso che ha quasi tutti a disposizione avendo recuperato anche il terzino sinistro Bertelli. Out solo il 2005 Frroku e Sapienza. Avanti col 4-2-3-1 con Cosimo Belluomini-Morelli-Bibaj a sostegno di Ortolini.

In Promozione il Pietrasanta fresco di titolo di campione d’inverno va nella terra dei brigidini contro la Lampo Meridien dei vari Del Sorbo, Viti, Chianese, Pirone e Bitep ma priva degli squalificati Benvenuti e Manolo Benassi (4 i turni di stop per il viareggino). Non recuperano né Da Prato né Mattiello. Fuori anche il 2007 Romanelli. Ci sarà l’esordio di Laurini che farà una mezz’ora o dall’inizio o alla fine. Della Bona andrà ancora con il solito 3-5-2, con Bruzzi-Remedi davanti.

In Prima categoria il Capezzano vuole chiudere l’andata in testa alla classifica e oggi è a Pieve Fosciana. Stagione finita per Lorieri per l’infortunio al ginocchio. Ed il 2005 Donati è andato in prestito alla Pontremolese in Promozione. È in casa, ma al MarcoPoloSC, contro i Diavoli Neri di Gorfigliano la Torrelaghese che è senza Carmazzi (squalificato), Zini (spalla lussata), Cagnoni, Galli e Pezzini.

In Seconda categoria ci sono Massarosa-Ricortola (biancorossi un po’ in emergenza) e Villafranchese-Corsanico.